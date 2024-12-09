Необхідність видворення російських військ з Вірменії

Чому така позиція має під собою значний резонанс – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Попередньо, як реакцію на численні зради Росії, яка виступала гарантом безпеки Вірменії, вірменський уряд призупинив участь в ОДКБ, не долучався до зібрань і засідань. Однак, відтепер Нікол Пашинян дає чітке розуміння того, що Вірменія відмовляється повертатися в організацію з огляду на обраний курс Кремля. Подібний сигнал засвідчує деградацію проросійського безпекового союзу та подальшу втрату позицій Росії в регіоні.

Необхідно очікувати, що подальшим логічним кроком для Вірменії стане офіційне засвідчення виходу. З огляду на озвучену позицію Єревану – постає питання про доцільність збереження російської бази в місті Ґюмрі.

Якщо Вірменія засвідчує той факт, що Росія більше не гарант безпеки, а ОДКБ стає пройденим етапом, розміщення російських військових на території суверенної країни виглядає нелогічним і виникають питання щодо їх функціоналу.

Наразі склалися найбільш сприятливі обставини для остаточного позбавлення від російського впливу. Вірменія може виставити дипломатичний ультиматум та закликати російські війська покинути територію країни до визначеної дати.

Побоювання військової відповіді з боку Росії виглядають не доцільними. Ресурси не дозволять Кремлю вжити заходів для протидії подібному рішенню Єревану, а небажання виконувати його буде розцінюватись як посягання на суверенітет і територіальну цілісність іншої країни.

У зазначеному контексті показовою є реакція Росії на ситуацію в Сирії. На тлі поразок асадівських сил, російські війська втікають та не можуть виконати взяті на себе союзницькі зобов'язання. Примушення їх до виведення своїх сил з бази в Ґюмрі стане продовження тенденції на втрату Росією міжнародного впливу та вдарить по імперіалістичних амбіціях Кремля.

Історичний шанс для Вірменії

Такий сценарій відкриє для Вірменії значні перспективи для захисту власних інтересів і безпеки. Зокрема, вірменська сторона матиме змогу ініціювати підписання безпекового договору із США. З приходом до влади адміністрації Дональда Трампа та з огляду на потужне вірменське лобі в США, Єреван може досягнути значного прогресу у вказаному питанні.

Водночас США навряд погодяться на повноцінне розширення діалогу про стратегічне співробітництво у сфері безпеки, поки на вірменській території будуть російські війська. При цьому, для Трампа буде цікавим отримати надійного союзника, який стримуватиме Іран та Росію, виступаючи провідником американських інтересів в регіоні.

Виведення російських військ з Вірменії відкриє значні перспективи для розвитку співробітництва між Єреваном і Києвом. Лідери країн можуть активізувати перемовини про підписання безпекового меморандуму, а також налагодити співробітництво щодо підготовки Вірменії до інтеграції в євроатлантичні структури.

Таким чином, Вірменія отримала історичний шанс вийти з-під російського впливу та забезпечити себе надійними стратегічними партнерами. Вірменське керівництво демонструє правильні наміри. Зараз головне не діяти півмірами та не створювати собі "червоних ліній".

Ми бачимо, як Росія втрачає свої позиції в Сирії, наступною має виступити Вірменія.