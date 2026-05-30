После угроз об "украинском сценарии": Россия отозвала посла из Армении

Россия отозвала своего посла из Армении для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами. В Москве прямо связали это решение с углублением сотрудничества Еревана с Европейским Союзом.

Напряжение между бывшими союзниками усиливается накануне парламентских выборов в Армении. Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

Что известно об отзыве посла из Армении?

В ведомстве заявили, что последние шаги Армении по сближению с Европейским Союзом якобы негативно влияют на сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Решение стало очередным эпизодом ухудшения отношений между Москвой и Ереваном.

В последние годы правительство премьер-министра Никола Пашиняна все активнее развивает контакты с Европейским Союзом и западными партнерами, что вызывает недовольство Кремля.

В начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие лидеры десятков европейских государств. Во время мероприятия Пашинян провел ряд международных встреч, в частности с Президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого российские чиновники публично раскритиковали армянское руководство.

Дополнительный резонанс ситуации придало заявление Пашиняна о том, что Армения не является союзником России в войне против Украины. Такие слова стали одним из самых громких сигналов об изменении внешнеполитического курса страны.

В Кремле неоднократно предупреждали Ереван о последствиях дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Российская сторона настаивает, что членство Армении в ЕС несовместимо с ее участием в Евразийском экономическом союзе.

В конце мая Владимир Путин даже заявил о риске повторения так называемого "украинского сценария", если Армения продолжит движение к европейской интеграции. Обострение отношений происходит накануне парламентских выборов в Армении, которые должны состояться 7 июня.

Почему Россия так боится вступления Армении в ЕС?

Россия все острее реагирует на намерения Армении сблизиться с Европейским Союзом, ведь считает страну частью своей традиционной сферы влияния на Южном Кавказе.

В Кремле опасаются, что успешный курс Еревана на европейскую интеграцию может ослабить политическое, экономическое и военное влияние Москвы в регионе. Особое беспокойство России вызывает тот факт, что Армения является членом Евразийского экономического союза, который Кремль рассматривает как альтернативу Европейскому Союзу.

В Москве неоднократно заявляли, что полноценное членство в обоих объединениях одновременно невозможно. Поэтому российские власти уже начали предупреждать Ереван о возможных экономических последствиях.

В последние месяцы Россия ограничила импорт ряда армянских товаров, в частности вина, коньяка, минеральной воды, цветов и овощей. Также в Кремле намекают на возможный пересмотр условий поставок газа и других стратегически важных ресурсов.