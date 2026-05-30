Напруження між колишніми союзниками посилюється напередодні парламентських виборів у Вірменії. Про це заявило російське Міністерство закордонних справ.

Що відомо про відкликання посла з Вірменії?

У відомстві заявили, що останні кроки Вірменії щодо зближення з Європейським Союзом нібито негативно впливають на співпрацю в межах Євразійського економічного союзу. Рішення стало черговим епізодом погіршення відносин між Москвою та Єреваном.

Останніми роками уряд прем'єр-міністра Нікола Пашиняна дедалі активніше розвиває контакти з Європейським Союзом та західними партнерами, що викликає невдоволення Кремля.

На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, в якому взяли участь лідери десятків європейських держав. Під час заходу Пашинян провів низку міжнародних зустрічей, зокрема із Президентом України Володимиром Зеленським. Після цього російські чиновники публічно розкритикували вірменське керівництво.

Додаткового резонансу ситуації надала заява Пашиняна про те, що Вірменія не є союзником Росії у війні проти України. Такі слова стали одним із найгучніших сигналів про зміну зовнішньополітичного курсу країни.

У Кремлі неодноразово попереджали Єреван про наслідки подальшої інтеграції з Європейським Союзом. Російська сторона наполягає, що членство Вірменії в ЄС є несумісним з її участю в Євразійському економічному союзі.

Наприкінці травня Володимир Путін навіть заявив про ризик повторення так званого "українського сценарію", якщо Вірменія продовжить рух до європейської інтеграції. Загострення відносин відбувається напередодні парламентських виборів у Вірменії, які мають відбутися 7 червня.

Чому Росія так боїться вступу Вірменії до ЄС?

Росія дедалі гостріше реагує на наміри Вірменії зблизитися з Європейським Союзом, адже вважає країну частиною своєї традиційної сфери впливу на Південному Кавказі.

У Кремлі побоюються, що успішний курс Єревана на європейську інтеграцію може послабити політичний, економічний та військовий вплив Москви в регіоні. Особливе занепокоєння Росії викликає той факт, що Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, який Кремль розглядає як альтернативу Європейському Союзу.

У Москві неодноразово заявляли, що повноцінне членство в обох об'єднаннях одночасно є неможливим. Через це російська влада вже почала попереджати Єреван про можливі економічні наслідки.

Останніми місяцями Росія обмежила імпорт низки вірменських товарів, зокрема вина, коньяку, мінеральної води, квітів та овочів. Також у Кремлі натякають на можливий перегляд умов постачання газу та інших стратегічно важливих ресурсів.