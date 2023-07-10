Президенты США и Турции обсудили ряд вопросов о предстоящей встрече. Отдельное внимание было уделено вступлению Швеции в Альянс, а также поддержке Украины.

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Байден позвонил по телефону Эрдогану

Разговор состоялся во время того, как Байден летел бортом в Великобританию. Отдельно лидеры договорились подробно обсудить отношения между США и Турцией и региональными вопросами.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что общение Байдена и Эрдогана длилось около 45 минут. За это время они обсудили ряд вопросов, связанных с саммитом НАТО.

Они обсудили ряд вопросов, связанных с предстоящим саммитом, включая войну в Украине и действительно мощную и непоколебимую поддержку Турции. В том числе – вполне конкретной военной поддержкой оборонных нужд Украины,

– прокомментировал Салливан разговор.

Поскольку Турция продолжает блокировать заявку Швеции на вступление в Альянс, Байден также обратил на это внимание. Однако Эрдоган заявил, что сейчас Швеция сделала несколько шагов в правильном направлении. Однако эти действия в Турции считают неэффективными, поскольку курдские группы продолжают "свободно проводить демонстрации во славу терроризма".

Учитывая сопротивление Эрдогана по поводу заявки Швеции, лидеры НАТО ожидают от Байдена возможных действий. В частности, Турция хочет закупить истребители F-16, однако Конгресс США пока не одобрил разрешение. Вместе с тем официальные лица не хотят открыто решать проблему вступления Швеции в Альянс с помощью истребителей.

Однако Салливан в комментарии журналистам заявил, что Байден и Эрдоган обсуждали продажу американских истребителей Турции. По словам советника, президент США "подтвердил свою давнюю поддержку поставок F-16 в Турцию".

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