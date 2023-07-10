Президенти США та Туреччини обговорили низку питань щодо майбутньої зустрічі. Окрему увагу приділили вступу Швеції до Альянсу, а також підтримці України.

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Байден зателефонував Ердогану

Розмова відбулася під час того, як Байден летів бортом до Великої Британії. Окремо лідери домовилися детально обговорити відносини між США та Туреччиною й регіональні питання.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що спілкування Байдена та Ердогана тривало близько 45 хвилин. За цей час вони обговорили низку питань, пов'язаних і з самітом НАТО.

Вони обговорили низку питань, пов'язаних із майбутнім самітом, включно з війною в Україні та справді потужною та непохитною підтримкою Туреччини. У тому числі – цілком конкретною військовою підтримкою оборонних потреб України,

– прокоментував Салліван розмову.

Оскільки Туреччина продовжує блокувати заявку Швеції на вступ до Альянсу, то Байден також звернув на це увагу. Проте Ердоган заявив, що нині Швеція зробила кілька кроків у правильному напрямку. Проте ці дії у Туреччині вважають неефективними, оскільки курдські групи продовжують "вільно проводити демонстрації на славу тероризму".

Враховуючи спротив Ердогана щодо заявки Швеції, лідери НАТО очікують від Байдена можливих дій. Зокрема, Туреччина хоче закупити винищувачі F-16, проте Конгрес США поки не схвалив дозволу. Разом з тим, офіційні особи не хочуть відкрито вирішувати проблему вступу Швеції до Альянсу за допомогою винищувачів.

Проте Салліван у коментарі журналістам заявив, що Байден та Ердоган обговорювали продаж американських винищувачів Туреччині. За словами радника, президент США "підтвердив свою давню підтримку поставок F-16 Туреччині".

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