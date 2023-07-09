Однак Владімір Путін через ці події опинився в скрутному становищі. Адже йому потрібно пояснити росіянам, як командири "Азову", яких свого часу обміняли на кума російського диктатора Віктора Медведчука, опинились в Україні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

До теми Чекаємо подальших наказів, – в "Азові" зробили заяву після повернення командирів до України

Росія не зможе чинити спротив Туреччині

Він припустив, що "глибинному народу" Росії будуть пояснювати цю ситуацію таким чином, що буцімто Ердоган "порушив домовленості" з Москвою. Проте "нічого страшного" у тім немає. А про те, кого саме повернули в України – командирів "Азова" чи когось іншого – росіянам не скажуть.

Однак ще більш важливий сигнал зробив Ердоган, коли зазначив, що підтримує вступ України в НАТО. Це вже дійсно великий ляпас Путіну,

– наголосив військовий експерт.

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Ердоган мав причину робити таку заяву та віддати Україні фактично в минулому полонених, які повинні були перебувати десь під Стамбулом до кінця війни. Він це вчинив через відмову Росії подовжити "зернову угоду", яка дуже важлива для Туреччини.

"Якщо Путін дійсно не відмовиться від цієї угоди, тоді турецький флот буде супроводжувати кораблі з зерном з портів України. А російський Чорноморський флот нічого не зможе зробити. У Росії немає сил, щоб чинити спротив Туреччині на Чорному морі", – впевнений Юрій Федоров.

Важливо! Президента Туреччини під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським зазначив, що Україна "заслуговує стати членом НАТО". Ердоган також зауважив, що Туреччина продовжить надавати Києву підтримку та зробить все від неї залежне для якнайшвидшого відновлення України після закінченні війни.

Що цьому передувало