"Больше ясности будет в мае": до сих пор ли ЕС рассматривает идею вступления Украины в 2027 году
- Евросоюз не отверг идею вступления Украины в 2027 году, хотя четкой модели этого процесса пока нет.
- Важным фактором для вступления является скорость внедрения реформ в Украине, а в Верховной Раде есть около 100 законопроектов для выполнения необходимых условий.
Евросоюз не отверг идею вступления Украины в 2027 году. В Кабмине не считают проблемой отсутствие четкой модели этого процесса.
Об этом сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает "Европейская правда".
Когда Украина может вступить в ЕС?
Тарас Качка заявил, что пока действительно отсутствует конкретная модель вступления Украины в Евросоюз. Однако, по его словам, это "не проблемой, а суперуспех", ведь варианты остаются открытыми, поэтому ЕС активно обсуждает их.
Вице-премьер добавил, что сейчас в дискуссии участвуют Германия, Франция и Нидерланды, которых привыкли считать скептиками. Однако точнее будет известно в мае, считает Качка. Тогда могут концептуализировать определенные подходы.
Можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею проговаривать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году,
– уточнил он.
По убеждению Качки, ключевым фактором является скорость внедрения реформ в Украине. В ЕС ожидают прогресса в выполнении "бенчмарков" (условия необходимые для открытия и закрытия переговорных кластеров о вступлении в Евросоюз).
В то же время в Верховной Раде сейчас есть около 100 законопроектов, которые закрывают эти "бенчмарки", резюмировали в Кабмине.
Вступление Украины в Евросоюз: последние заявления
17 марта стало известно, что Украина получила все требования для вступления в ЕС. Речь идет о последних кластерах по конкурентоспособности, зеленой повестки дня и ресурсов.
Западные СМИ предполагали, что вероятное вступление Исландии и Норвегии могут отложить евроинтеграцию Украины. В Еврокомиссии опровергла это, отметив, что эти процессы не связаны.