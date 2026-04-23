"Теневое членство" Украины в ЕС: политолог назвал скрытые риски

Украине предлагают "теневое членство" в Евросоюзе. Предоставить государству символические преимущества прежде чем оно полноценно вступит в ЕС призывают Франция и Германия. Такая позиция представляется лицемерной. Стоит обратить внимание на то, что призыв звучит не от Венгрии или Словакии, а приближенных к Украине европейских государств.

Об этом в эфире 24 Канала подчеркнул политолог Валентин Гладких, высказав предположение, что Орбана и Фицо "старшие товарищи" по ЕС использовали как своеобразную торпеду, потому что не хотели сами пачкаться позорной позицией в отношении Украины.

Европа ищет не способ, а причины

Комментируя тему возможности вступления Украины в ЕС, политолог подчеркнул, что наша страна и ее народ своими действиями давно доказали, что заслуживают право стать членом Европейского Союза. Однако постоянно звучат заявления со стороны европейцев, что что-то препятствует этому процессу, в частности коррупция в Украине.

Однако Гладких указал на то, что Украина пытается с этим бороться и есть соответствующие оценки евробюрократов, которые четко озвучили, что наше государство опережая ожидаемый график проводит внутриполитические трансформации, реформы.

Найти формальный повод для того, чтобы отказать Украине – всегда можно. Кто хочет – тот ищет способ, кто не хочет – причины. Вот если бы ЕС с такой настойчивостью искал способ как сделать возможным приобретение Украиной членства, а не причины, почему это невозможно, то уже бы давно такой способ был найден,

– озвучил Гладких.

"Псевдочленство" в ЕС: пример Турции

По словам политолога, тот вариант, который сегодня предлагают Украине, целесообразно называть не "теневым членством", а псевдочленством. Ведь никаких привилегий от такого статуса государство не получит. То есть оно будет условным наблюдателем, просто присутствующим в ЕС, но без права голоса, не имея гарантий в поддержке Евросоюза.

"Я мог бы это воспринять, если бы говорилось о промежуточном этапе, но нет ничего более длительного, чем временное. Когда мы смотрим на опыт Турции, которая годами находится почти в таком статусе, то все становится понятно. Мы должны относиться максимально скептически к подобным предложениям", – уверен политолог.

Гладких подытожил, что вступление Украины в ЕС нужен не только ей, а и европейским государствам, ведь наша страна может стать своеобразным ключом для решения проблем, которых в Евросоюзе накопилось немало. Он выразил уверенность, что украинская дипломатия приложит усилия, чтобы идти верным путем, не соглашаться на псевдочленство, а искать способ, как приобрести полноценного, чтобы не повторить пример Турции, которая до сих пор остается в подвешенном состоянии.

К сведению! Украина ожидает получения от ЕС кредита на сумму 90 миллиардов евро. Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украинский лидер проинформировал, что наше государство сделало все необходимые шаги, чтобы получить первый транш этих средств.

