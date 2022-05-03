Вступление Украины в ЕС и НАТО: эксперт объяснила, когда и при каких условиях это произойдет

Вопрос вступления в Евросоюз сегодня актуален, как никогда до этого. Да и с НАТО у нас, как оказалось, еще далеко не все понятно – даже, если в будущем с Россией будет подписано соглашение, в котором юридически будет зафиксирован нейтральный статус Украины.

Помешает ли нам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз позиция МИД Австрии, насколько реально вступить в европейское содружество за два года и какое будущее ждет стремления Украины к НАТО – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала аналитик центра "Новая Европа" Марианна Фахурдинова.

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Перспективы Украины и позиция Австрии

Как на перспективы получения нами статуса кандидата на вступление в ЕС повлияет заявление главы австрийского МИД?

Такие заявления нельзя считать препятствием. Дипломатическая работа с нашей стороны постоянно идет и, я думаю, даже пример с предоставлением тяжелого вооружения много о чем говорит в этом смысле.

Марианна Фахурдинова / Фото предоставлено спикером

Сначала об этом даже речь не шла, а сейчас очень многие государства согласились поставлять нам такое вооружение. Поэтому, я думаю, что с предоставлением нам статуса кандидата на членство в ЕС все у Украины получится.

Хоть глава австрийского МИД и говорил, что наша страна вообще не должна вступать в Евросоюз, а искать вместо этого какие-то другие пути сближения, мы ни на какие уступки идти не будем в этом вопросе. Не будем соглашаться на какое-то новое Восточное Партнерство. Тем более, что поддержка вступления среди общества составляет 91%. Украинская сторона будет настаивать на своем и достигнет таки в этом успеха.

Когда мы сможем рассчитывать на предоставление статуса кандидата на вступление?

Ожидается, что мы сможем получить этот статус уже в июне этого года, когда состоится заседание Европейского Совета. Украина уже заполнила опросник Еврокомиссии относительно того, насколько мы соответствуем Копенгагенским критериям вступления в ЕС. Среди них – политические и экономические вопросы.

После того как Европейская Комиссия обработает этот опросник, она даст рекомендации Евросовету. Последний на основе рекомендаций примет соответствующее решение.

Украинская сторона рассчитывает на то, что к определенному ранее времени европейцы успеют все проработать. И мы сможем получить желаемый статус кандидата на вступление в ЕС.

Вступление Украины в ЕС: сроки и нюансы

Вступление в ЕС в 2024 году: насколько оно реально?

Я бы здесь поддержала позицию нашего министра иностранных дел. Он сказал, что вступление произойдет 100%, это лишь вопрос времени. На самом деле делать какие-то конкретные прогнозы трудно. Каждая страна проходит свой путь, каждая страна по-разному подготовлена к тому, чтобы адаптироваться к определенным стандартам ЕС.

Поэтому здесь с одной стороны все будет зависеть от того, насколько Украина быстро будет готова довыполнить "домашнее задание", довнедрить реформы. С другой стороны – от политической воли самих европейцев, от скорости принятия ими необходимых решений.

Поэтому, если говорят, что это вопрос нескольких лет, то это вполне реалистично. Тем не менее, каких-то конкретных прогнозов я бы не давала, ведь каждый кейс индивидуален.

Что для нас значит совещание на Рамштайне?

По его результатам мы увидели изменение позиции некоторых стран в вопросе поставки нам оружия. Например, Германии, объявившей о предоставлении определенных видов вооружений. Хотя, раньше государство занимало, мягко говоря, очень осторожную позицию по этому поводу.

Мы увидели координацию усилий стран-членов НАТО и их союзников (всего во встрече принимали участие министры обороны 43-х государств – 24 канал). Это свидетельствует, что в принципе, страны готовы обсуждать российскую угрозу, оказывать нам помощь и координировать ее поставки.

После этой встречи поставки оружия должны стать более отлаженными и упрощенными. В рамках этой площадки встречи будут проходить ежемесячно, как было заявлено ранее. Следовательно, даже те страны, которые еще до сих пор колеблются, стоит ли нам помогать, будут в конце концов дожаты по коллективному принципу.

Швеция и Финляндия просятся в НАТО

Что предусматривает защита на период подачи заявки на вступление в НАТО, о которой просят шведы?

Хочу начать немного издалека. С того, почему, собственно, эти два государства вообще заговорили о своем членстве в Альянсе. Они захотели обезопасить себя от военных угроз со стороны России. В период подачи заявки и шведы, и финны будут наиболее уязвимыми к этим угрозам. Стокгольм и Хельсинки подадут сигнал о том, что они уже на низком старте перед самым вхождением в блок, не имея при этом на время этого переходного периода натовского защитного зонтика. И в этот момент они будут наиболее уязвимы.

Необязательно, что Россия прибегнет к военной силе, но она может применить другие методы давления. В связи с возможностью оказания такого давления Финляндия и Швеция как раз таки и заявили, что нуждаются в защите.

Насколько мне известно, в Вашингтонском договоре нет пункта, который бы предусматривал механизм предоставления защиты на промежуточный период. Однако, переговоры о поиске решения этой проблемы уже продолжаются. Ранее США и Великобритания уже говорили, что готовы обеспечить двум потенциальным новичкам безопасность, как они того требуют.

К примеру, усилить собственное военное присутствие вблизи территорий этих стран или провести масштабные военные учения с участием шведских и финских солдат. Кроме того, поскольку Швеция и Финляндия обе являются членами ЕС, то могут рассчитывать на помощь соседей по блоку в случае нападения России. Возможно, именно этот вариант является сейчас рабочим.

Путин подтолкнул Швецию и Финляндию подумать о вступлении в НАТО / Фото Getty Images

Когда следует ожидать вступления Финляндии и Швеции в НАТО?

Вступление той или иной страны в этом случае зависит от ее желания и от согласия остальных членов. Это больше политическое решение. Период от объявления о желании вступить до самого момента интеграции здесь значительно короче, чем в случае с ЕС.

Сегодня абсолютное большинство государств этого военно-политического блока выразили согласие на принятие шведских и финских партнеров.

Обе страны хотят подать заявку о членстве уже в мае. В этот период как раз состоится визит финского президента в Швецию. Возможно, во время этого визита стороны публично объявят о своих намерениях. Сейчас в парламентах обоих потенциальных новичков все еще идут дискуссии относительно того, действительно ли так необходимо вступать в НАТО, или нужно искать более действенные альтернативы.

Если активные обсуждения закончатся в пользу первого варианта, то надо ждать объявления соответствующих намерений уже в мае. Далее запустится сама вводная процедура. Она предусматривает подписание протокола о присоединении, который является логическим следствием поданной ранее и одобренной предварительно заявки.

В НАТО уже говорят, что процедура пройдет довольно быстро. Оба кандидата длительное время тесно сотрудничали с блоком. Приобрели высокий уровень взаимосовместимости, имеют статус партнеров с расширенными возможностями. При этом находятся в нем гораздо дольше, чем наше государство.

Украина может стать членом НАТО / Фейсбук NATO

Вступление Украины в НАТО

Как понимать слова Руслана Стефанчука о том, что мы не будем вносить изменения в Конституцию и изымать оттуда положение о стремлении к НАТО?

Он имел в виду, что предоставление нам гарантий безопасности и курс на приобретение членства в Североатлантическом альянсе не являются взаимоисключающими. То есть, даже если мы получаем гарантии безопасности сейчас, то все равно вполне можем стремиться к членству в Альянсе в будущем.

Украина станет членом НАТО еще при наших с вами жизнях?

Если Украина сама не свернет с этого пути, то это произойдет достаточно быстро. Еще до полномасштабного вторжения мы уже довольно успешно внедряли определенные необходимые реформы для этого.

Вторжение ускорило процесс обретения совместимости. После нашей победы мы сможем ускорить темпы интеграции в Альянс. Если мы вступим в ЕС, то вопросы демократического развития, верховенства права и работающей экономики будут закрыты. Оборонительные закрываются сейчас. Украина показывает, что у нее сильная армия с уникальным опытом, которого нет ни у одной армии НАТО.

Дополнительным аргументом служат слова Дмитрия Кулебы о скором переходе наших войск на натовские калибры. Думаю, что когда мы победим и вступим в ЕС, вопрос вступления в НАТО снимется очень быстро.

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