Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС. Впрочем, Евросоюз тут может сделать определенные шаги для нашего государства.

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Что можно сделать с Венгрией

Как отметил Буряченко, Евросоюз имеет два варианта, как продолжить процесс евроинтеграции Украины, несмотря на действия Венгрии. Не стоит забывать о статье 7 в Договоре о Европейском Союзе, которая может заблокировать решение того же Орбана по евроинтеграции нашего государства.

Несмотря на это, вряд ли в ЕС пойдут на такой радикальный шаг. Они всегда пытаются искать более-менее сбалансированное решение между конфликтующими сторонами.

Если сейчас применят 7 статью против Венгрии, то они рискуют дестабилизировать политический ландшафт в ЕС. Такой вариант возможен, чтобы показать тому же Орбану, что он не может шантажировать весь ЕС. Но не стоит говорить, что там на 100% пойдут на этот шаг,

– отметил Буряченко.

Есть второй вариант, о котором все чаще говорят в Европе. Там предлагают дождаться парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся в 2026 году. Вполне реально, что дальше там будет проевропейская коалиция без Орбана. Тогда проблем с переговорами о вступлении Украины в ЕС не будет.

Добавим, сейчас Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Там снова рассказывают, что это решение может втянуть европейское сообщество в войну с Россией.