Орбан назвал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС "ошибкой" и пообещал ее исправить
Источник:Magyar Hirlap
Виктор Орбан никак не может уняться. На съезде своей партии "Фидес" он решил еще раз повторить, что открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС – ошибка. Говорит, что наше государство "пока не готово".
Венгерский премьер-министр часть своей речи посвятил видению самого Европейского Союза. По его мнению, в нем в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии".
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Жаловался на ЕС и Украину
Он также упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении в Евросоюз. Как отметил Виктор Орбан, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".
Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют. якобинство,
– отметил съезд Орбан.
В то же время венгерский премьер говорит, что Венгрия не должна покидать Евросоюз. Вместо этого она должна менять его, ведь, убежден он, без "радикальных изменений" он "просто развалится".
Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом,
– добавил он.
Венгрия блокирует финансовую помощь для Украины
- Обратим внимание, что накануне наша страна в очередной раз не получила пакет военной помощи от ЕС. А "посодействовала" этому Венгрия. Более того, министр иностранных дел Петер Сийярто заверил, что будут блокировать также следующие транши.
- По его словам, будет происходить это до тех пор, пока Киев не даст экономические гарантии для компаний из Венгрии. Сийярто хочет, чтобы наше государство заверило, что OTP Bank и другие фирмы не попали в "черный список" компаний, продолжающих работу в России.
- Заметим, что в сентябре НАПК приостановило статус международного спонсора войны для OTP Bank. Это сделали в рамках соглашения с Венгрией. Будапешт пообещал Киеву разблокировать 500 миллионов евро. Правда, не сделал этого, ведь компания все еще находится в "черном списке".