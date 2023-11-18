Орбан назвал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС "ошибкой" и пообещал ее исправить

Виктор Орбан никак не может уняться. На съезде своей партии "Фидес" он решил еще раз повторить, что открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС – ошибка. Говорит, что наше государство "пока не готово".

Венгерский премьер-министр часть своей речи посвятил видению самого Европейского Союза. По его мнению, в нем в ближайшие месяцы будут "серьезные политические баталии".

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Жаловался на ЕС и Украину

Он также упомянул обсуждение изменений в бюджет и "исправление ошибочного обещания Украине начать переговоры" о вступлении в Евросоюз. Как отметил Виктор Орбан, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют. якобинство,

– отметил съезд Орбан.

В то же время венгерский премьер говорит, что Венгрия не должна покидать Евросоюз. Вместо этого она должна менять его, ведь, убежден он, без "радикальных изменений" он "просто развалится".

Мы не хотим, чтобы Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом,

– добавил он.

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