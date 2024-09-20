Так, на конференции Accession Exchange Forum Ольга Стефанишина выразила уверенность, что вступление Украины в ЕС и НАТО состоится до 2030 года. В то же время редактор "Радио Свобода", который модерировал дискуссию, предположил, что это не реально.

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На что поспорили политик и журналист

После стороны договорились о пари. Рикард Джозвяк решил зафиксировать даже менее амбициозную цель – 2040 год. Если до этого года Украина станет членом ЕС, он пригласит Стефанишину на ужин в Брюсселе. Если же переговоры и ратификация затягиваются дольше, Стефанишина приглашает Джозвяка на ужин в Одессе.

Команда вице-премьера зафиксировала договоренность на видео, которое пообещала обнародовать.

К слову, госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова тоже считает, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.