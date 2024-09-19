В интервью "Европейской Правде" госпожа-посол сказала, что у Украины довольно быстрые темпы вступления в ЕС по сравнению с другими странами-кандидатами.

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Сценарий вступления Украины в ЕС до 2030 года является реалистичным

Так, по словам Матерновой, Украина своей инициативностью в стремлении вступить в ЕС, начиная с заявки в первые дни полномасштабной войны, "сломала матрицу". У нашего государства быстрые темпы по сравнению с тем, как было у других стран-кандидатов.

Я уже говорила в интервью ранее и повторюсь: считаю, что цель, которую поставил президент Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия, – является реалистичной,

– сказала Катарина Матернова.

В то же время она отметила, что вступление в ЕС – это не только технический процесс переговоров о членстве, который сам по себе требует много времени. Но и политическая ратификация во всех странах-членах, потому что вступление нового члена означает изменение договора ЕС.

Вступление новой страны должно быть ратифицировано в том формате, которого требует каждая из стран Евросоюза.

Это всегда отнимает определенное время. Так, во время расширения 2004 года это заняло где-то полтора года, – добавила посол,

– сказала она.

Напомним, Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 года.