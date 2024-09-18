Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет Pravda.sk. Отдельно он поднял и вопрос членства нашего государства в Евросоюзе.

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В Словакии "обеспокоены" возможным вступлением Украины в НАТО

После встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой его словацкий коллега Юрай Бланар рассказал журналистам, что "конфликт" России и Украины "не может быть решен военным путем".

Поэтому, по его словам, Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения. Отдельно он отметил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах относительно вступления в Альянс.

Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти,

– отметил он.

В то же время украинский министр выразил уверенность в том, что членство Украины в НАТО отвечает интересам как Киева, так и Братиславы, поскольку это станет гарантией стабильности и приведет к миру.

К слову, Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По его словам, они обсудили пути развития отношений между Украиной и Словакией в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.