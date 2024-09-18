Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише Pravda.sk. Окремо він порушив й питання членства нашої держави в Євросоюзі.

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У Словаччині "стурбовані" можливим вступом України до НАТО

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою його словацький колега Юрай Бланар розповів журналістам, що "конфлікт" Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом".

Тому, за його словами, Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення. Окремо він зазначив, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу в Альянс.

Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти,

– зауважив він.

Водночас український міністр висловив упевненість у тому, що членство України в НАТО відповідає інтересам як Києва, так і Братислави, оскільки це стане гарантією стабільності та призведе до миру.

До слова, Андрій Сибіга провів зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, вони обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Словаччиною у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.