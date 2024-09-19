В інтерв’ю "Європейській Правді" пані-посол сказала, що в України доволі швидкі темпи вступу до ЄС у порівнянні з іншими країнами-кандидатами.

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Сценарій вступу України в ЄС до 2030 року є реалістичним

Так, за словами Матернової, Україна своєю ініціативністю у прагненні вступити до ЄС, починаючи із заявки в перші дні повномасштабної війни, "зламала матрицю". У нашої держави швидкі темпи у порівняно з тим, як було в інших країн-кандидатів.

Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель – вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, – є реалістичною,

– сказала Катаріна Матернова.

Водночас вона зауважила, що вступ до ЄС – це не тільки технічний процес переговорів про членство, який сам по собі потребує багато часу. А й політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС.

Вступ нової країни повинен бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна з країн Євросоюзу.

Це завжди забирає певний час. Так, під час розширення 2004 року це зайняло десь півтора року, – додала посол,

– сказала вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС 28 лютого 2022 року.