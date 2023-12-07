Об этом президент Украины рассказал в своем традиционном вечернем обращении. Он также ожидает и шагов Европейского Союза на встречу нашему государству, передает 24 Канал.

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Зеленский анонсировал принятие новых законов

Глава государства 7 декабря провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Одной из тем их разговора было принятие Верховной Радой важных инициатив по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский подчеркнул, что голосование Рады касается того, чего от нас ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки к началу переговоров с ЕС.

Наш приоритет – полная реализация всех тех решений, которые необходимы, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении. Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине,

– сказал глава государства.

По теме шагов ЕС навстречу Украине Зеленский говорил с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Политики обсудили международные отношения, сотрудничество в Евросоюзе, поддержку нашей защиты, а также те же шаги, которые могут быть сделаны, чтобы вся Европа стала крепче. Президент Украины также поблагодарил Санчеса за помощь в реализации этих инициатив.

В ЕС продолжаются дискуссии о начале переговоров о вступлении Украины