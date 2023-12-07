Об этом "офф рек" сообщил европейский чиновник, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. По словам собеседника, в ЕС признают большой прогресс Киева в выполнении семи рекомендаций от Еврокомиссии в ходе полномасштабной войны.

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В Брюсселе ожидают, что в пятницу Верховная Рада проголосует за закон о национальных меньшинствах. Отметим, что Украина не выполнила полностью семь необходимых шагов. Во время годового отчета Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении, но даст дополнительную оценку следующего марта.

Переломный момент должен стать в марте следующего года, чтобы мы увидели, что необходимые шаги были выполнены,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Сложные переговоры продолжаются

ЕС и Украина готовятся к историческому заседанию Европейского совета на фоне скандальных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана, угрожающего заблокировать открытие переговоров о вступлении.

Европейское высокопоставленное должностное лицо соглашается, что переговоры сложны и поиск общей позиции продолжается до сих пор. В Брюсселе говорят, что двухдневное заседание может затянуться до субботы.

"Эти дискуссии будут трудными, и нет никаких гарантий, что они увенчаются успехом", – рассказал собеседник.

На следующей неделе Европейский совет будет решать не только судьбу Украины на пути к членству, но и создание отдельного блока для Украины в Европейском фонде мира и выделение 50 млрд помощи на четыре года.

"Единственное, что меня поражает, это то, что практически все государства – члены ЕС говорят: "чтобы не произошло, эти деньги нужно найти в декабре", – сказал чиновник.

Собеседник отметил, что в прошлом году ситуация походила, когда решался вопрос финансирования Украины по программе MFF+ на сумму 18 миллиардов евро.

Венгрия может получить 10 млрд евро

В то время как Орбан угрожает сорвать соглашение во время заседания следующей недели в Брюсселе, Еврокомиссия готовится выделить 10 млрд евро для Будапешта. Ожидается, что это решение будет согласовано до начала встречи европейских лидеров.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС призвал не расценивать это как "политический жест", поскольку разблокировки любых фондов происходят после выполнения определенных условий.

"Средства могут быть выделены только в том случае, если будет обеспечено их соблюдение. (...) Венгрия выполнила много условий, которые выдвигала Комиссия", – сказал источник.

Вступление Украины в ЕС: главное