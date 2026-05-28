Украина хочет открыть первый кластер о вступлении в ЕС уже в ближайшие недели, - Зеленский

Украина рассчитывает на поддержку стран ЕС для открытия первого переговорного кластера с Евросоюзом. Это может произойти уже в ближайшие недели.

Об этом в интервью для телемарафона "Единые новости" сообщил президент Владимир Зеленский.

Открытие первого переговорного кластера по вступлению в ЕС

Зеленский сообщил, что для открытия переговорных кластеров с ЕС важно иметь согласованную позицию всех стран, чтобы избежать блокировок. Президент выразил ожидания, что уже в июне и в течение лета в этом направлении будет достигнут прогресс, в частности по запуску первого кластера Fundamentals в ближайшие недели с последующим продвижением других этапов переговоров.

Рассчитываю на понимание всех стран Северной Европы. Швеция полностью нас поддерживает в этом. Рассчитываю, что все партнеры будут работать так же и с другими партнерами, которые скептические,

– добавил Зеленский.

Также глава государства выразил надежду, что во время переговоров в июне или в течение лета удастся уменьшить скептические настроения отдельных партнеров и достичь для Украины важного и желаемого результата.

Заметим, несколько ранее в Евросоюзе представили график проведения переговоров по Украине. Еврокомиссия предлагает открыть первый кластер переговоров относительно будущего членства Украины и Молдовы в ЕС 16 июня.

Вероятно такое продвижение может поддержать даже новый премьер Венгрии Петер Мадьяр в обмен на разблокирование замороженных для Будапешта средств Евросоюза.

Напомним, что на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина могла бы вступить в ЕС как "ассоциированный член", фактически без полного права голоса. Однако такое предложение Киев отклонил сразу.