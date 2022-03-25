Первыми это придумали поляки. Позже эту инициативу подхватил премьер-министр Словакии.

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Когда Украина может стать членом ЕС

Сразу следует объяснить, что это (сокращенная процедура – ​​24 канал) не означает вступление завтра. Эта процедура призвана ускорить для нас прохождение пути к членству, которым идут другие страны 8 – 10 лет, выполняя попутно все 35 глав реформ, предусмотренных по плану.

Мы можем пройти этот путь за 2 – 3 года. При том, что уже сейчас мы видим быстрый прогресс, когда с момента подачи заявки прошло чуть больше недели, а уже 7 марта Совет ЕС на уровне постоянных представителей дал поручение Еврокомиссии готовить заключение.

Например, если мы возьмем Боснию, то для этой страны со дня подачи заявки к подготовке вывода прошел год.

Украина может войти в ЕС по сокращенной процедуре / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Почему раньше Украине не предлагали сокращенную процедуру

Надо сказать, что в 2014 году, после Революции Достоинства, ЕС так же был в восторге. Мы тогда очень быстро подписали Соглашение об Ассоциации. Дальше последовало обещание полноправного членства.

Тогдашний президент Порошенко сказал, что это будет очень быстро. Однако обещанного не произошло потому, что тогда Европа побоялась войны. А уже после подписания "Минска" европейцы увидели, что дело идет к заморозке конфликта. Поэтому окончательно отказались проявлять инициативу в плоскости украинской евроинтеграции. Последним движением навстречу тогда стал безвиз.

Сейчас ситуация кардинально отличается. Теперь в Брюсселе видят, что мы действительно защищаем Европу. Каждый конфликт в том или ином масштабе толкает европейскую сторону и нас навстречу друг с другом.