В Раде ожидают, что Украина станет полноправным членом НАТО раньше, чем присоединится к ЕС

Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу раньше, чем станет членом ЕС. На это указывает динамика переговорного процесса по европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом в Брюсселе заявил во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, сообщают в Укринформ.

Смотрите также При главном условии: Украину могут пригласить в НАТО до окончания войны

Вступление Украины в НАТО может быть быстрее, чем в ЕС

По словам политика, он ожидает, что "мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза". Он отметил, что "это связано с определенными традициями по расширению ЕС".

Так, Корниенко обратил внимание, что все "волны расширения" Евросоюза происходили после европейских выборов, а следующие – планируются на 2029 год.

Поэтому, как я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент,

– указал он.

Первый заместитель председателя ВРУ добавил, что украинская сторона сделает "все с нашей стороны, чтобы быть подготовленными к такому развитию".

Однако он отметил, что каким будет решение стран-членов, пока предвидеть трудно, ведь 5 лет в политике – это очень длительное время.

Также Корниенко рассказал, что прибыл в Брюссель в составе государственной делегации для переговоров о продолжении скрининга законодательства Украины на соответствие европейским правовым нормам

"Именно это является важнейшим и чисто практическим условием для членства любой страны в ЕС", – сказал он. Корниенко добавил, что Украина "четко осознает", что процесс расширения основывается "на достижениях каждой страны-кандидата", и готова "добросовестно работать", чтобы пройти этот путь евроинтеграции и приобрести полноправное членство в Евросоюзе.