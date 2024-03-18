Так, он надеется, что 2024 год станет переломным в войне с Россией. Об этом Линдси Грэм заявил во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Сенатор Грэм заявил о членстве Украины в НАТО и войне в 2024 году

Американский сенатор отметил, что Украине нужно стать членом Североатлантического альянса в течение определенного времени.

Я поддерживаю вступление Украины в НАТО. Я поддерживаю вашу интеграцию в Европейский Союз, членство и ЕС. Это усложнит повторное вторжение в Украину,

– заявил Грэм.

Однако он отметил, что пока США и страны-партнеры не привлекут наше государство в НАТО, нет причин, чтобы Соединенные Штаты и другие крупные государства не могли предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут выгодны обеим сторонам.

"Я республиканец, который поддерживает эту концепцию. Я призываю администрацию Байдена вести переговоры и подписать гарантию безопасности с Украиной в 2024 году. Я надеюсь, что 2024 год станет переломным моментом в этой войне", – подчеркнул сенатор.

Грэм также заверил, что Украина будет иметь более совершенное и все необходимое оружие. Он отметил, что Конгресс США придумает новый способ обеспечить это "более естественно", а также начнут думать за передачу российских активов.

Сенатор также призвал объяснить американским налогоплательщикам, что если Украина не победит в войне с Россией, то это прямо пропорционально отразится на жизни обычных граждан США, в худшем смысле этого слова.

Сенатор Грэм сказал, что Украина получит ATACMS