Так, він сподівається, що 2024 рік стане переломним у війні з Росією. Про це Ліндсі Грем заявив під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Сенатор Грем заявив про членство Україні в НАТО і війну у 2024

Американський сенатор зазначив, що Україні потрібно стати членом Північноатлантичного альянсу протягом певного часу.

Я підтримую вступ України до НАТО. Я підтримую вашу інтеграцію в Європейський Союз, членство та ЄС. Це ускладнить повторне вторгнення в Україну,

– заявив Грем.

Однак він зазначив, що поки США та країни-партнери не залучать нашу державу до НАТО, немає причин, щоб Сполучені Штати та інші великі держави не могли надати Україні гарантії безпеки, які будуть вигідні обом сторонам.

"Я республіканець, який підтримує цю концепцію. Я закликаю адміністрацію Байдена вести переговори та підписати гарантію безпеки з Україною у 2024 році. Я сподіваюся, що 2024 рік стане переломним моментом у цій війні", – наголосив сенатор.

Грем також запевнив, що Україна матиме більш досконалу та всю необхідну зброю. Він наголосив, що Конгрес США придумає новий спосіб забезпечити це "більш природно", а також почнуть думати за передачу російських активів.

Сенатор також закликав пояснити американським платникам податків, що якщо Україна не переможе у війні з Росією, то це прямо пропорційно відобразиться на життя звичайних громадян США, у гіршому сенсі цього слова.

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