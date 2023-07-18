Своими мыслями по поводу войны, развязанной Россией, поделился бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер. Он проанализировал ситуацию и подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на будущем.

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Следует сосредоточиться на будущем

По словам Курта Волкера, иногда крайне сложно оценить значение значительных глобальных изменений. Особенно в данный момент. Ведь анализ, инстинкты и действия основываются на уже имеющихся знаниях. Поэтому мы склонны сосредотачиваться на прошлом, зато срочно необходимо сконцентрировать внимание на будущем. Этим призывом он попытался объяснить произошедшее во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Североатлантический союз очень хорошо справился с тем, что он уже умеет делать. Он подтвердил свое "железное" обязательство защищать каждый дюйм своей территории, подтвердил ядерную стратегию НАТО, принял оборонные планы для всех регионов альянса, еще раз пообещал, что каждая страна-член будет тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП, и рассмотрел широкий спектр проблем безопасности,

– подчеркнул Волкер.

Он обратил внимание на то, что Финляндию поздравили как нового члена НАТО. Также скоро должен завершиться процесс ратификации Швеции. Кроме того, члены Североатлантического союза пообещали, что укрепят свой восточный фланг. Таким образом, они будут отвечать на агрессию со стороны России.

В то же время Курт Волкер назвал "наиболее положительное и недостаточно освещенное событие". По его словам, говорится о переориентации Турции на остальных своих союзников по некоторым критическим вопросам.

Собственно, Реджеп Эрдоган больше не противоречит ратификации членства Швеции в НАТО. Кроме того, он высказался относительно принятие Украины в Альянс. Президент Турции также одобрил поставки Bayraktar в Украину. А еще он заключил соглашение с США, предусматривающее покупку F-16 Турцией.

Все эти события свидетельствуют о том, что НАТО более сплоченное и способное защищать своих членов, чем это было на протяжении многих лет. Это положительные результаты,

– добавил Волкер.

Но не все так просто. Бывший Специальный представитель обратил внимание на то, что Альянс критикует Россию из-за вторжения, а также продолжает предоставлять Украине оружие. Но, по словам Волкера, в НАТО, "кажется, так и не поняли, что означает вторжение Москвы для европейской безопасности". Он уверен, что оно изменило все.

Он обратил внимание на то, что раньше НАТО могло годы удерживать новых членов в позиции ожидания. Североатлантический союз настаивал на проведении реформ, а также взвешивал геополитические последствия каждого решения, связанного с расширением.

"В условиях относительного мира в Европе можно было с уверенностью предположить, что та же стратегия безопасности, которая использовалась в прошлом, сработает и в будущем", – отметил он.

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Но Путин и его война изменили все

Волкер подчеркнул, что Кремль во времена Владимира Путина открыто взял курс на территориальную экспансию. Диктатор стремится воспроизвести русскую империю, "собирая земли". И именно Путин развязал большую войну в Европе, которая затронула каждую без исключения страну на континенте, а также многие государства за его пределами.

Он подчеркнул, что из-за войны миллионы украинцев вынуждены были бежать в Европу, чтобы спасти свои жизни. Война России против Украины вызвала:

массовую инфляцию, отчасти связанную с перебоями в энергоснабжении,

нарушила мировые поставки продовольствия и судоходство по Черному морю,

стала причиной будущих экономических проблем из-за политики санкций и необходимости поддерживать госбюджет Украины,

истощила оборонные ресурсы Европы.

Если Путин не потерпит поражение в Украине, будет еще хуже. В своем стремлении восстановить империю он обратит свой взгляд на Эстонию, Латвию, Литву и даже Финляндию – все страны-члены ЕС и НАТО, ранее являвшиеся частью Российской империи и которые Альянс обязан защищать,

– подчеркнул Волкер.

По его словам, если война России против Украины прекратится, то страна-агрессор перегруппируется. Она будет готовиться к новому нападению. Он подчеркнул, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, когда "на пороге" Европы будет авторитарная, империалистическая Россия. Собственно, это и толкнуло Финляндию и Швецию стать членами НАТО, хотя раньше они не слишком горели желанием.

Вспомнил Волкер саммит НАТО в 2008 году. Тогда Украина не получила никаких заверений, а лишь обещание, что "в один день станет членом Альянса". Он подчеркнул, что реального процесса для достижения этой цели нет.

По словам Волкера, формулировки Вильнюсского саммита можно считать слабыми. Они подчеркивают, что Украину пригласят тогда, когда "все члены Североатлантического союза согласятся". Это, подчеркнул он, демонстрирует, что пока они не согласны. Также в НАТО ожидают, когда "условия будут выполнены". А это значит, что нашему государству нужно будет еще и какие-то условия выполнить. При этом, добавил он, остается неопределенной чёткая природа этих условий.

Это не просто упущенная возможность. Это отражает непонимание того, что характер европейской безопасности изменился. Украина выполняет работу за НАТО – борется за защиту границ свободной Европы,

– подчеркнул Волкер.

Киев не должен "застрять в зале ожидания НАТО"

По его словам, наша государство более способно в военном плане, чем большинство членов НАТО. И защищает Украина те ценности, на которых Североатлантический союз и основывается. Тем временем Россия напала, ведь "стремится победить эти ценности".

Если Киев застрянет в зале ожидания НАТО, это даст Путину зеленый свет для нового нападения.

– подчеркнул Волкер.

Он отмечает, что Украина, конечно, сначала должна выиграть войну. Волкер добавил, что наше государство постепенно это делает. В то же время Киеву нужно продолжать настаивать на членстве в НАТО и ускорении принятия законодательства ЕС, необходимого для вступления. По его словам, вне этих блоков у нашего государства нет будущего.

Бывший Специальный представитель отметил, что существует фундаментальное расхождение между обязательствами НАТО по безопасности и отказом предоставить Украине четкий путь к членству. Он подчеркнул, что эти расхождения необходимо срочно устранить. Чтобы уже в следующем году наше государство было приглашено в Альянс.

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В противном случае сложно представить, что НАТО сможет защитить Европу без Украины. Особенно с учетом того, что Россия претендует на территории входящих в Альянс стран, подчеркнул Волкер.