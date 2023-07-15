Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что после Вильнюсского саммита Россия придумала надцатую цель так называемой "СВО".
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Миллион целей
Искать логику в словах диктатора Путина очень сложно. Недавно кремлевский узурпатор заявил, что главная цель войны, чтобы Украина не вступила в НАТО. В то же время, имеет хорошие отношения со страной-членом Альянса – Турцией.
"А он раньше это говорил за 17 месяцев войны? Нет, ни разу не говорил, что целью войны является то, чтобы Украина не вступила в Альянс", – сказал политтехнолог.
Путин называл уже миллион разных целей "СВО":
- денацификация и демилитаризация;
- защита жителей Донбасса;
- смена режима "наркоманов" в Киеве;
- новые территории;
- сделать Азовское море внутренним;
- сухопутный коридор в Крым.
Впервые тезис о том, что цель войны – невступление Украины в НАТО, официально озвучил экс-президент страны-террористки Дмитрий Медведев и вдруг об этом сказал Путин.
В России новая цель появилась во время войны. Кто же мог знать, чего хотят эти люди,
– отметил Шейтельман.
Вообще понятие "цель войны" достаточно абсурдно. Россия начинает войну против страны с тем, чтобы она не подписала договор. Представьте себе, Соединенные Штаты начали войну против России с целью, чтобы она вышла из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 Канал). Поэтому серьезно воспринимать и обсуждать эти цели нет смысла.
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Как за "ребром" реагируют на саммит НАТО
- Представительница вражеского МИДа Мария Захарова истерически отреагировала на слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украину пригласят в Альянс без ПДЧ при согласии всех членов НАТО. Она заявила о "фейл-саммит", потому что там "вопрос членства Украины не стоит".
- Абсурдные заявления путинской чиновницы прокомментировала главная пропагандистка России Ольга Скабеева, назвав это выражение Захаровой "легендарным".
- В ходе саммита НАТО российские пропагандисты придумали, что предоставление Украине истребителей F-16 – это ядерная угроза для России со стороны Запада, потому что самолеты якобы могут нести ракеты с ядерными боеголовками.