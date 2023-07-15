Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что после Вильнюсского саммита Россия придумала надцатую цель так называемой "СВО".

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Миллион целей

Искать логику в словах диктатора Путина очень сложно. Недавно кремлевский узурпатор заявил, что главная цель войны, чтобы Украина не вступила в НАТО. В то же время, имеет хорошие отношения со страной-членом Альянса – Турцией.

"А он раньше это говорил за 17 месяцев войны? Нет, ни разу не говорил, что целью войны является то, чтобы Украина не вступила в Альянс", – сказал политтехнолог.

Путин называл уже миллион разных целей "СВО":

денацификация и демилитаризация;

защита жителей Донбасса;

смена режима "наркоманов" в Киеве;

новые территории;

сделать Азовское море внутренним;

сухопутный коридор в Крым.

Впервые тезис о том, что цель войны – невступление Украины в НАТО, официально озвучил экс-президент страны-террористки Дмитрий Медведев и вдруг об этом сказал Путин.

В России новая цель появилась во время войны. Кто же мог знать, чего хотят эти люди,

– отметил Шейтельман.

Вообще понятие "цель войны" достаточно абсурдно. Россия начинает войну против страны с тем, чтобы она не подписала договор. Представьте себе, Соединенные Штаты начали войну против России с целью, чтобы она вышла из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 Канал). Поэтому серьезно воспринимать и обсуждать эти цели нет смысла.

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