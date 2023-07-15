Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що після Вільнюського саміту Росія вигадала надцяту ціль так званої "СВО".

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Мільйон цілей

Шукати логіку у словах диктатора Путіна дуже складно. Нещодавно кремлівський узурпатор заявив, що головна ціль війни, щоб Україна не вступила в НАТО. Водночас має хороші стосунки з країною-членом Альянсу – Туреччиною.

"А він раніше це говорив за 17 місяців війни? Ні, ні разу не говорив, що ціллю війни є те, аби Україна не вступила в Альянс", – сказав політтехнолог.

Путін називав вже мільйон різних цілей "СВО":

денацифікація та демілітаризація;

захист мешканців Донбасу;

зміна режиму "наркоманів" у Києві;

нові території;

зробити Азовське мору внутрішнім;

сухопутний коридор у Крим.

Вперше тезу про те, що ціль війни – невступ України в НАТО офіційно озвучив експрезидент країни-терористки Дмітрій Мєдвєдєв й раптом про це сказав Путін.

У Росії нова ціль з'явилася під час війни. Хто ж міг знати чого хочуть ці люди,

– зазначив Шейтельман.

Взагалі поняття "ціль війни" достатньо абсурдне. Росія починає війну проти країни задля того, аби вона не підписала договір. Уявіть собі, Сполучені Штати почали б війну проти Росії з метою, щоб вона вийшла з ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 Канал). Тому серйозно сприймати та обговорювати такі цілі немає сенсу.

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