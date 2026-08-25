Страны НАТО должны одновременно защищать союзников в случае нападения России, – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что в случае военной агрессии против стран Балтии НАТО должно встать на их защиту. Речь идет о помощи всех более чем 30 стран Альянса.

Об этом президент Украины заявил во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает 24 Канал. Тогда главу государства спросили, отправит ли Украина своих военных на помощь Эстонии в случае потенциального вторжения России.

Почему вступление Украины в НАТО выгодно для Альянса

Зеленский подчеркнул, что Украина пока не входит в Североатлантический альянс, в отличие от Эстонии.

Что касается наших военных, Украина не в НАТО. Эстония в НАТО. Если верить в силу НАТО, то в Эстонии, не дай Бог, но если возникнут какие-то риски, есть более 30 стран, которые, на мой взгляд, должны одновременно защищать любую страну, являющуюся союзником НАТО,

– подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил, что присоединение Украины к Альянсу повысит безопасность всех его участников. По его мнению, появление украинской армии внутри альянса станет сдерживающим фактором для Кремля.

Если Украина будет в НАТО, то это будет выгодно для всех стран, которые уже в НАТО, потому что у других стран будет меньше рисков, что Россия начнет агрессию против другой страны НАТО, ведь в НАТО есть страна с сильной армией. И для России это опасно,

– заявил Зеленский.

Напомним, по словам президента Зеленского, Россия пытается постепенно ослабить Европу, воздействуя на отдельные страны. Москва стремится провоцировать сомнения, нерешительность и кризисы, чтобы европейцы отказались от поддержки Украины.