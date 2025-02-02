Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью для Associated Press.

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Что сказал Зеленский о США и решении относительно Украины в НАТО

Владимир Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО может стать большой победой для президента США Дональда Трампа, а также и для других союзников нашего государства также.

Поэтому мне кажется, что это победная стратегия (членство Украины в НАТО – 24 Канал) из "самых дешевых". Или другие гарантии безопасности, а это – более сильная армия Украины, чем есть сейчас,

– подчеркнул украинский глава.

В частности, президент отметил, что говорится и об обеспечении экипировкой людей, и об оружии, и о соответствующих типах ракет. По мнению Зеленского, все это должно быть на территории Украины, и в случае чего, все это должно быть применено против врага.

К слову, ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что ключевым требованием для прекращения войны в Украине является полный запрет на членство Украины в НАТО. На это представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил, что Москве не давали слова по этому вопросу.