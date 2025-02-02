Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Associated Press. Кремль пытается компенсировать потери в живой силе, привлекая не только собственных мобилизованных, но и иностранные подразделения.

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Глава государства подчеркнул, что пока их прибытия не зафиксировано.

Есть разная информация. 20 – 25 тысяч может быть. Приехали ли они – сейчас нет еще,

– отметил Зеленский.

По его словам, украинские военные также провели мощную операцию на Курском направлении. Ударом был уничтожен центральный командный пункт и ключевых офицеров армий России и КНДР.

Вчера была сильная операция наших военных, и на Курском направлении они поразили их центральный командный пункт и ключевых офицеров России и Северной Кореи. Они потеряли. Это была военная наша цель. Справедливая,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина применила комплексный удар, используя различные виды вооружения, включая ракетный удар. По его оценкам, потери среди офицеров могут достигать десятков человек.