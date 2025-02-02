Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press. Кремль намагається компенсувати втрати у живій силі, залучаючи не лише власних мобілізованих, а й іноземні підрозділи.

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КНДР готує підкріплення для Росії

Глава держави наголосив, що наразі їхнього прибуття не зафіксовано.

Маємо різну інформацію. 20 – 25 тисяч може бути. Чи вони приїхали – зараз ні ще,

– зазначив Зеленський.

За його словами, українські військові також провели потужну операцію на Курському напрямку. Ударом було знищено центральний командний пункт та ключових офіцерів армій Росії й КНДР.

Учора була сильна операція наших військових, і на Курському напрямку вони вразили їхній центральний командний пункт і ключових офіцерів Росії та Північної Кореї. Вони втратили. Це була військова наша ціль. Справедлива,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна застосувала комплексний удар, використовуючи різні види озброєння, включаючи ракетний удар. За його оцінками, втрати серед офіцерів можуть сягати десятків осіб.