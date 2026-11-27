В настоящее время Молдова опережает Украину по темпам выполнения требований для вступления в Европейский Союз. В украинском правительстве признают отставание, однако надеются ликвидировать его уже в начале 2027 года.

Об этом во время "часа вопросов" в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов.

Почему Молдова опережает Украину на пути в ЕС?

В отчете Еврокомиссии о расширении ЕС за 2026 год отмечено, что Украина может отставать от Молдовы по темпам внедрения отдельных реформ. В частности, на 2027 год Брюссель определил для Украины задачу продвинуться по семи направлениям политики, тогда как Молдова может завершить переговоры более чем по 20 направлениям.

Ченцов признал, что Молдова более активно продвинулась в выполнении промежуточных критериев по кластеру "Основы". В то же время Украина намерена как можно быстрее ликвидировать отставание.

Ближайшим приоритетом для Киева является получение положительной оценки по выполнению промежуточных критериев по кластеру "Основы" – так называемого IBAR. Речь идет о 29 критериях и 84 подкритериях, которые Украина рассчитывает выполнить в первой половине 2027 года.

Это должно подтвердить готовность государства системно внедрять реформы в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

По словам вице-премьера, для получения положительной оценки необходимо принять более 150 законопроектов. В то же время на данный момент в Верховной Раде зарегистрировано лишь 56 таких документов.

Украина должна существенно ускорить темпы,

– подчеркнул Ченцов.

Он добавил, что правительство стремится уже в первые месяцы 2027 года догнать Молдову по выполнению необходимых критериев.

Напомним, как заявил в эфире 24 Канала председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины является первый кластер переговоров – верховенство права.

Оно предполагает реформу судебной системы, независимость антикоррупционных органов и правоохранительной системы. Рыбачук подчеркнул, что власть должна отказаться от ручного управления правоохранительными органами, проводить открытые конкурсы и гарантировать независимость этих органов.

В частности, эксперт обратил внимание на проблемы в СБУ и заявил, что западные партнеры не позволят Украине оправдывать нежелание реформировать институты военным положением. По его словам, без прогресса в области верховенства права Украина не сможет продвигаться вперед в переговорах о вступлении в ЕС.