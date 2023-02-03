Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что на мнения таких политиков влияет давление и коррупция от России.
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По его словам, у части европейских государств есть страх, что Украина после вступления станет "Венгрией".
Типа в ЕС принимали цивилизованную страну, а затем какой-то полудиктатор начинает играть в пользу России. Они боятся, что мы можем изменить позицию – придет некое ОПЗЖ, Арестович или кто-нибудь такой. Они боятся, что Украина уже будет в ЕС и изнутри начнет раскалываться,
– предположил Давидюк.
Политолог отмечает, что Украине нужно показать ЕС, что мы такими, как сейчас, будем и в следующие 100 лет – демократические, проевропейские, прозападные люди, которые хотят сильной Европы.
"А не те, кто пришел раскалывать Евросоюз и будет за деньги голосовать или "срывать" санкции или что-то другое. Этот страх есть, и нам нужно доказать, что этого не будет", – сказал Давидюк.
Политолог считает, что Украине сейчас нужно инвестировать не в выборы, а в строительство институтов – суды, партии, все, что связано со свободой слова.
У нас нет 5 – 6 лет, непонятно, доживем ли мы до апреля – октября. Я рад, что немцы могут так долго планировать, но украинцы не знают, доживут ли они до вечера,
– заметил Давидюк.
"Нельзя выпускать европейских политиков из Киева без решения, что это будет сделано за год – два. Надо уже "запускать крючки". Потому что если нам сейчас во время войны скажут "нет", то поверьте – без войны нам никогда не скажут "да", – считает политолог.
Вступление Украины в Евросоюз: главное
- Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза.
- Для полноценного вхождения в состав ЕС стране необходимо выполнить Копенгагенские критерии, которые были установлены для всех кандидатов в 1993 году. В их числе: наличие стабильных государственных институтов, действенная рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза.
- Отдельно Украина обязалась выполнить 7 условий, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией.
- Добавим, что на днях депутаты Европейского парламента требуют от стран ЕС готовиться к переговорам о полноценном членстве Украины в ЕС. 489 депутатов Европейского парламента поддержали, что Украине следует вступить в ЕС.