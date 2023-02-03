Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что на мнения таких политиков влияет давление и коррупция от России.

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По его словам, у части европейских государств есть страх, что Украина после вступления станет "Венгрией".

Типа в ЕС принимали цивилизованную страну, а затем какой-то полудиктатор начинает играть в пользу России. Они боятся, что мы можем изменить позицию – придет некое ОПЗЖ, Арестович или кто-нибудь такой. Они боятся, что Украина уже будет в ЕС и изнутри начнет раскалываться,

– предположил Давидюк.

Политолог отмечает, что Украине нужно показать ЕС, что мы такими, как сейчас, будем и в следующие 100 лет – демократические, проевропейские, прозападные люди, которые хотят сильной Европы.

"А не те, кто пришел раскалывать Евросоюз и будет за деньги голосовать или "срывать" санкции или что-то другое. Этот страх есть, и нам нужно доказать, что этого не будет", – сказал Давидюк.

Политолог считает, что Украине сейчас нужно инвестировать не в выборы, а в строительство институтов – суды, партии, все, что связано со свободой слова.

У нас нет 5 – 6 лет, непонятно, доживем ли мы до апреля – октября. Я рад, что немцы могут так долго планировать, но украинцы не знают, доживут ли они до вечера,

– заметил Давидюк.

Справка! Вероятно, Николай Давидюк подразумевает последнее заявление представителя Германии о вступлении Украины в Евросоюз. Так, глава Европейского комитета Бундестага Антон Гофрайтер считает, что полноценное членство Украины возможно в течение пяти – шести последующих лет.

"Нельзя выпускать европейских политиков из Киева без решения, что это будет сделано за год – два. Надо уже "запускать крючки". Потому что если нам сейчас во время войны скажут "нет", то поверьте – без войны нам никогда не скажут "да", – считает политолог.

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