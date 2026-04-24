Это неуважение, – политолог сказал, почему Украине стоит отказаться от "символического членства" в ЕС

Франция и Германия продвигают идею "символического членства" Украины в ЕС – без доступа к бюджету и права голоса. Однако Украина уже имеет соглашение об ассоциации, которое и так является определенным аналогом такой идеи.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что за этим стоит скрытый страх определенных европейских стран.

Что стоит за идеей символического членства?

Украина выполняет все формальные требования и заслуживает реального вступления, а не на заменитель, ведь много лет воюет за европейские ценности.

Нам предлагают конфету на палочке: "возьмите, но в магазин не пустим". Так не работает – и это точно не то отношение, которого заслуживает Украина. Поэтому заявления министра иностранных дел и президента о неприемлемости таких предложений были абсолютно правильные,

– сказал Рейтерович.

По словам политолога, за этим предложением стоит простой расчет: некоторые страны ЕС боятся, что Украина выполнит все требования и тогда отказать во вступлении будет невозможно. Поэтому и подсовывают заменитель, пока есть возможность.

"Наша позиция должна быть жесткой, потому что это неуважение к Украине. Есть нормальный процесс интеграции, к которому Украина готова и который постепенно выполняет. Ответ уже прозвучал – надеюсь, что все эти идеи с символическим членством останутся только идеями", – подчеркнул Рейтерович.

Обратите внимание! Политолог Валентин Гладких считает, что такие предложения являются лицемерными. Он предположил, что Виктора Орбана и Роберта Фицо в Евросоюзе специально использовали как преграду, потому что не хотели показывать свою настоящую позорную позицию в отношении Украины.

