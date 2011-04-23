Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що за цим стоїть прихований страх певних європейських країн.

Дивіться також: Кредит на 90 мільярдів євро погодили: чи повертатиме України кошти ЄС

Що стоїть за ідеєю символічного членства?

Україна виконує всі формальні вимоги та заслуговує на реальний вступ, а не на замінник, адже багато років воює за європейські цінності.

Нам пропонують цукерку на паличці: "візьміть, але до магазину не пустимо". Так не працює – і це точно не те ставлення, якого заслуговує Україна. Тому заяви міністра закордонних справ і президента про неприйнятність таких пропозицій були абсолютно правильні,

– сказав Рейтерович.

За словами політолога, за цією пропозицією стоїть простий розрахунок: деякі країни ЄС бояться, що Україна виконає всі вимоги й тоді відмовити у вступі буде неможливо. Тому й підсувають замінник, поки є можливість.

"Наша позиція має бути жорсткою, бо це є неповага до України. Є нормальний процес інтеграції, до якого Україна готова і який поступово виконує. Відповідь вже прозвучала – сподіваюся, що всі ці ідеї з символічним членством залишаться лише ідеями", – наголосив Рейтерович.

Зверніть увагу! Політолог Валентин Гладких вважає, що такі пропозиції є лицемірними. Він припустив, що Віктора Орбана і Роберта Фіцо в Євросоюзі спеціально використовували як перепону, бо не хотіли показувати свою справжню ганебну позицію щодо України.

Що ще відомо про вступ України до ЄС?