Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что если бы Украина сегодня присоединилась к Европейскому союзу, получила бы все поступления из его бюджета. Об этом Боррель сообщил во время пресс-конференции "Европа и мир", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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Другие государства станут донорами
По словам Борреля, когда лидеры Европейского Союза решили, что будущее Украины в ЕС, они отдавали себе отчет в том, что это означает большое изменение в функционировании самого ЕС.
Если Украина станет членом Европейского Союза завтра, то будет только одно государство-член, которое сможет получать чистые деньги – все остальные будут чистыми донорами.
– сказал Боррель.
Боррель подчеркнул, что перед расширением внутри ЕС должны произойти не только финансовые и институциональные изменения, но и геополитические.
Украина – ЕС: как продвигается интеграция
- Исполнительные власти Евросоюза вскоре планируют представить свою оценку прогрессу, которого Украина достигла в ее заявке на членство. В декабре же станет известно, начнут ли с Киевом переговоры о вступлении. Исполнительный директор Европейского Союза 8 ноября намерен представить оценку прогресса, достигнутого Украиной в заявке на членство.
- После этого, во время саммита лидеров ЕС 14 – 15 декабря будет принято решение о начала официальных переговоров о членстве Украины в ЕС. Пока это один из приоритетов для Киева.
- Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что для Евросоюза начало переговоров по членству Украины в ЕС также является приоритетом. Он отметил, что Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца этого года.