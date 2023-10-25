Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що якби Україна сьогодні приєдналася до Європейського союзу, то отримала б усі надходження з його бюджету. Про це Боррель повідомив під час пресконференції "Європа та світ", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Інші держави стануть донорами

За словами Борреля, коли лідери Європейського Союзу вирішили, що майбутнє України в ЄС, вони усвідомлювали, що це означає велику зміну у функціонуванні самого ЄС.

Якщо Україна стане членом Європейського Союзу завтра, то буде лише одна держава-член, яка зможе отримувати чисті гроші – всі інші будуть чистими донорами,

– сказав Боррель.

Боррель наголосив, що перед розширенням всередині ЄС мають відбутися не лише фінансові та інституційні зміни, а й геополітичні.

Україна – ЄС: як просувається інтеграція