Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що якби Україна сьогодні приєдналася до Європейського союзу, то отримала б усі надходження з його бюджету. Про це Боррель повідомив під час пресконференції "Європа та світ", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Інші держави стануть донорами
За словами Борреля, коли лідери Європейського Союзу вирішили, що майбутнє України в ЄС, вони усвідомлювали, що це означає велику зміну у функціонуванні самого ЄС.
Якщо Україна стане членом Європейського Союзу завтра, то буде лише одна держава-член, яка зможе отримувати чисті гроші – всі інші будуть чистими донорами,
– сказав Боррель.
Боррель наголосив, що перед розширенням всередині ЄС мають відбутися не лише фінансові та інституційні зміни, а й геополітичні.
Україна – ЄС: як просувається інтеграція
- Виконавча влада Євросоюзу невдовзі планує представити свою оцінку прогресу, якого Україна досягнула в її заявці на членство. Натомість у грудні стане відомо, чи почнуть з Києвом переговори про вступ. Виконавчий директор Європейського Союзу 8 листопада має намір представити оцінку прогресу, досягнутого Україною у заявці на членство.
- Після цього, під час саміту лідерів ЄС 14 – 15 грудня буде прийнято рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС. Наразі це один з пріоритетів для Києва.
- Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що для Євросоюзу початок переговорів щодо членства України в ЄС також є пріоритетом. Він зазначив, що Україна хоче розпочати переговори про членство в ЄС до кінця цього року.