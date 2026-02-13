Мы очень часто слышали, что что-то "невозможно": Тихий ответил реально ли вступление Украины в ЕС до 2027 года

Ожидаемое вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года рассматривается как одна из ключевых предпосылок для предоставления гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева в контексте возможных мирных договоренностей. Впрочем, в этом аспекте возникает много дискуссионных вопросов.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Актуально Мюнхенская конференция – что готовит Украина? Представитель МИД Георгий Тихий о вступлении в ЕС, переговоры с РФ и Арктическую стратегию

Как Тихий оценивает вероятность вступления Украины в ЕС в ближайшее время?

Реалистичность этой цели в некоторых кругах пока вызывает сомнения.

С одной стороны, Украина уже выполнила значительную часть необходимых шагов и "домашнего задания" для открытия переговорных кластеров, то есть для фактического старта вступительного процесса. Работа над реформами продолжается параллельно, даже несмотря на формальные препятствия, заверил Тихий.

С другой стороны, главным препятствием остается блокирование со стороны Венгрии – политическое и не связанное с выполнением критериев.

Это стратегия правительства Виктора Орбана по блокированию этого процесса. Именно это и является тем препятствием, о котором вы спрашиваете. Но мы работаем над тем, чтобы ее снять,

– подчеркнул Тихий.

"За годы полномасштабной войны, мы очень часто слышали, что что-то "невозможно", а потом это становилось возможным", – пояснил спикер. Он также уточнил, что Украина параллельно с официальными процедурами ведет неформальную работу с ЕС: прорабатывает кластеры и проходит этапы без формального старта.

Поэтому когда блокада Венгрии исчезнет, по словам Тихого, уже пройденное просто зафиксируют – чтобы не терять время.

В Брюсселе и других столицах ЕС это понимают и уже просчитывают количество депутатов от Украины в Европарламенте, изменения в институтах, механику работы. Процесс необратим, он уже на своих рельсах. Максимум, чего могут достичь такие действия, – это определенное затягивание времени,

– пояснил спикер.

Как в Европе относятся к членству Украины в ЕС?