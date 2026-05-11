ЕС готовится начать переговоры с Украиной относительно членства уже в июне, – еврокомиссар Кос
- ЕС планирует начать переговоры с Украиной о членстве еще до конца председательства Кипра в июне, открыв первый кластер.
- Смена власти в Венгрии привела к положительным сдвигам в евроинтеграции Украины, которая продолжала техническую подготовку.
Европейский Союз рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины еще до завершения председательства Кипра в Совете ЕС в конце июня.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 мая, сообщает "Радио Свобода".
Что в Еврокомиссии говорят о переговорах с Украиной?
Марта Кос отметила, что в дальнейшем Евросоюз может открыть для Украины также другие кластеры.
Я буду призывать все государства-члены как можно скорее официально открыть все кластеры. Первый кластер еще можно открыть во время кипрского председательства, а по остальным пяти кластерам – мы надеемся сделать это уже в июле,
– сказала она.
Кос отметила, что после смены власти в Венгрии появились позитивные сигналы по евроинтеграции Украины – ранее переговорный процесс блокировало правительство Виктора Орбана, который выдвигал претензии относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
Отдельно она обратила внимание на заявление нового премьер-министра Петера Мадяра об одинаковом отношении ко всем странам-кандидатам на вступление в ЕС.
Еврокомиссар также отметила, что несмотря на блокирование Украина продолжала техническую подготовку к открытию кластеров.
Мы провели огромную подготовительную работу, и теперь все готово для официального открытия,
– добавила Кос.
Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также заявил о появлении "новой динамики" в отношениях с Будапештом после смены правительства в Венгрии. Он выразил надежду, что это будет способствовать продвижению Украины на пути к полноправному членству в ЕС.
Как евроинтеграцию комментирует Зеленский?
4 мая Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой, чтобы обсудить дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС.
Президент Украины заявил, что рассчитывает на открытие шести переговорных кластеров уже в этом и следующем месяце и отметил, что Киев полностью готов к этому с технической стороны.
Во время встречи Зеленский также поблагодарил Кошти за поддержку Украины и его роль в разблокировании пакета финансовой помощи ЕС объемом 90 миллиардов евро.
Между тем политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала заявил, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое полноценное членство. По его словам, вопрос вступления сейчас упирается не в Будапешт, а в позицию Франции и Германии, которые прямо говорят об отсутствии быстрого сценария. В такой ситуации, отметил эксперт, венгры могут вообще ничего не делать, потому что решения Парижа и Берлина уже достаточно.