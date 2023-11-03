Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО на следующем саммите должна предложить Украине вступить в Альянс. По его мнению, этого можно не ждать окончания полномасштабной войны.
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Украина должна стать членом НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО убежден, что, если Украину не пригласили в НАТО до окончания войны, это даст Владимиру Путину "оправдание для бесконечного продолжения войны".
Расмуссен считает, что Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО вне зависимости от того, что будет делать Путин.
Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну
– сказал он.
Он также убежден, что члены Североатлантического союза могут достичь единства в этом вопросе. По его словам, проблему статьи 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне можно решить, ведь один из вариантов – когда действие статьи распространяется только на подконтрольную территорию Украины.
Такое решение, по его убеждению, защитит почти всю территорию Украины и позволит привлечь украинские силы, которые занимаются операциями не на линии столкновения, для давления на оккупационные войска России.
Расмуссен также считает, что промежуток между приглашением Украины в НАТО и ее вступлением туда должен быть как можно короче.
Будет ли Россия нападать на НАТО
- Масштабная военная реформа в России вызывает опасения у аналитиков. Некоторые считают, что это подготовка страны-агрессоры к конфликтам со странами НАТО. Североатлантический Альянс до сих пор опасается из-за возможной агрессии России. Почему так происходит и действительно ли Россия способна на войну с НАТО рассказал Евгений Дикий – военный аналитик, экскомандир роты "Айдар".
- В Институте изучения войны предположили, что восстановление Ленинградского военного округа может означать вероятную подготовку России к конфликтам со странами НАТО, в частности, Балтийских стран.
- В то же время, ресурсов России сейчас не хватит для такого шага. Хотя в России пока нет достаточно сил и ресурсов на борьбу с какой-либо страной Североатлантического альянса, Кремль не перестает притворяться, что готовы к войне хоть завтра.
- Хотя меньше, но все еще страны НАТО опасаются угроз со стороны России. В свою очередь, в Кремле не планируют прекращать шантаж, если он таки работает.