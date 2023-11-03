Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО на следующем саммите должна предложить Украине вступить в Альянс. По его мнению, этого можно не ждать окончания полномасштабной войны.

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Украина должна стать членом НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО убежден, что, если Украину не пригласили в НАТО до окончания войны, это даст Владимиру Путину "оправдание для бесконечного продолжения войны".

Расмуссен считает, что Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО вне зависимости от того, что будет делать Путин.

Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы завершим войну

– сказал он.

Он также убежден, что члены Североатлантического союза могут достичь единства в этом вопросе. По его словам, проблему статьи 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне можно решить, ведь один из вариантов – когда действие статьи распространяется только на подконтрольную территорию Украины.

Такое решение, по его убеждению, защитит почти всю территорию Украины и позволит привлечь украинские силы, которые занимаются операциями не на линии столкновения, для давления на оккупационные войска России.

Расмуссен также считает, что промежуток между приглашением Украины в НАТО и ее вступлением туда должен быть как можно короче.

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