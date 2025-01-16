Президент Владимир Зеленский прямо назвал страны, которые сейчас против вступления Украины в НАТО. Об этом пишет 24 Канал.

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Причины этого есть разные

По словам Зеленского, Украину не хотят видеть в НАТО США, Германия, Словакия, США и Венгрия. Он отметил, что это абсолютно открытый разговор.

Причины этого есть разные. Но мы продолжаем работать,

– ответил президент.

Ранее члены НАТО признали, что путь Украины к членству в Альянсе "неотвратим".

Президент Польши Анджей Дуда настаивает, чтобы НАТО выдало Украине официальное приглашение к членству в Альянсе. Дуда выразил постоянную поддержку Украины в ее стремлениях стать частью ЕС и НАТО, подчеркнув важность выполнения задач для вступления. Дуда подчеркнул, что членство в НАТО возможно только после прекращения боевых действий и призвал к предоставлению реальных гарантий безопасности Украине.