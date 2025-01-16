Президент Володимир Зеленський прямо назвав країни, які наразі проти вступу України до НАТО. Про це пише 24 Канал.

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Причини цього є різні

За словами Зеленського, Україну не хочуть бачити в НАТО США, Німеччина, Словаччина, США та Угорщина. Він наголосив, що це абсолютно відкрита розмова.

Причини щодо цього є різні. Але ми продовжуємо працювати,

– відповів президент.

Раніше члени НАТО визнали, що шлях України до членства в Альянсі "невідворотний".

Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, щоб НАТО видало Україні офіційне запрошення до членства в Альянсі. Дуда висловив постійну підтримку України в її прагненнях стати частиною ЄС та НАТО, підкресливши важливість виконання завдань для вступу. Дуда підкреслив, що членство в НАТО можливе лише після припинення бойових дій і закликав до надання реальних гарантій безпеки Україні.