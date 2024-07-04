Политолог Алексей Кошель рассказал 24 Каналу, что в течение саммита мы будем слышать красивые формулировки о членстве в Альянсе, новые обещания и гарантии. Впрочем вряд ли будет идти речь о настоящем приглашении.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

"Мы не услышим (приглашение в НАТО – 24 Канал). Это нереально. Если проанализировать заявления со стороны Вашингтона, европейских столиц в течение последних двух месяцев, то увидим, что гарантий членства в НАТО у нас не будет", – заметил политолог.

Что может получить Украина

Стоит быть реалистами и осознавать, что в Вашингтоне ничего принципиального для Украины не произойдет. Этот саммит не приблизит нас к членству в НАТО.

Однако, чтобы как-то это компенсировать, есть шанс удержать ряд новых систем противовоздушной обороны. Более того, западные издания сообщают о возможности принятия решения о выделении 40 миллиардов долларов от стран-членов НАТО для Украины. Это хороший результат.

НАТО – это наша перспектива, но очень далекая. С одной стороны есть риск того, что вопрос членства может стать предметом торга во время переговорного процесса с Россией. Это очевидно. А с другой стороны, не забываем, что есть другие эффективные военные союзы, о которых мы должны думать и их развивать,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Ранее в Госдепе США сообщали, что на саммите рассмотрят конкретные пути, как можно приблизить Украину к членству в Альянсе.