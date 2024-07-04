Політолог Олексій Кошель розповів 24 Каналу, що упродовж саміту ми чутимемо красиві формулювання про членство в Альянсі, нові обіцянки та гарантії. Втім навряд чи мовитиметься про справжнє запрошення.

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"Ми не почуємо (запрошення в НАТО – 24 Канал). Це нереально. Якщо проаналізувати заяви з боку Вашингтона, європейських столиць впродовж останніх двох місяців, то побачимо, що гарантій членства в НАТО в нас не буде", – зауважив політолог.

Що може отримати Україна

Варто бути реалістами й усвідомлювати, що у Вашингтоні нічого принципового для України не станеться. Цей саміт не наблизить нас до членства в НАТО.

Проте, щоб якось це компенсувати, є шанс утримати низку нових систем протиповітряної оборони. Щобільше західні видання повідомляють про можливість прийняття рішення про виділення 40 мільярдів доларів від країн-членів НАТО для України. Це хороший результат.

НАТО – це наша перспектива, але дуже далека. З одного боку є ризик того, що питання членства може стати предметом торгу під час переговорного процесу з Росією. Це очевидно. А з іншого боку, не забуваємо, що є інші ефективні військові союзи, про які ми маємо думати та їх розбудовувати,

– підкреслив Олексій Кошель.

Раніше у Держдепі США повідомляли, що на саміті розглянуть конкретні шляхи, як можна наблизити Україну до членства в Альянсі.