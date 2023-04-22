Членство Украины в НАТО станет существенным усилением блока на восточном фланге. Об этом 24 Каналу заявил публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Де-факто Украина уже член НАТО

Он добавил, что Украина двигается в НАТО благодаря победам над главным геополитическим противником альянса. 70 лет назад НАТО создавалась с целью противодействия СССР/России, но теперь эту задачу выполняет Украина. Вступление в альянс будет обеспечивать не безопасность Украины, как считалось ранее, а безопасность всей Европы.

"Другой такой армии, способной противостоять России, в Европе нет. Де-факто, Украина уже член НАТО, судя по функциям, которые она выполняет и какое вооружение получает. Единственный нюанс – это то, что на Украину не распространяется 5-я статья НАТО о коллективной безопасности", – заявил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о вероятности вступления в НАТО: смотреть видео

Есть разные формы обеспечения безопасности

Он также прокомментировал откровенное нежелание Венгрии содействовать вступлению Украины в НАТО. В нынешней ситуации для альянса будет более полезно членство Украины, а Венгрию могут "попросить на выход".

"В конце концов, есть другие механизмы коллективной безопасности. Например, предоставление статуса "главного союзника США не из стран НАТО", как Израиль или Южная Корея. Или Швеция – еще не член НАТО, но уже имеет гарантии защиты от ряда стран членов альянса от возможного нападения России", – подчеркнул публицист.

Пионтковский считает, что Украине необходимо от НАТО готовность альянса принять участие в отражении возможного нового нападения России.

Если Россия снова развяжет войну – не ждать самолеты F-16, а чтобы самолеты уже с готовыми экипажами прилетели и уничтожили российскую группировку. Этого можно достичь получением гарантий, скажем, от 29 стран НАТО без участия Венгрии,

– добавил он.

Украина стремится к вступлению в НАТО