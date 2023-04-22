Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, Столтенберг способствует победе Украины не на максимум.

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Столтенберг может сделать больше

Давидюк отметил, что Столтенберг делает немало политических заявлений о войне, однако ему следует больше акцентироваться на поставках оружия для Украины. У нашего государства нет намерений идти на Москву, украинцы хотят вернуть границы 1991 года.

Столтенберг делает политические заявления, но лучше бы давал оружие. Он должен быть кассиром базы НАТО, откуда Украине должны давать оружие, в том числе F-16. Он может многое сделать для Украины. За год он в эту победу не уложился максимально,

– считает он.

Политолог подчеркнул, что до выборов нового генерального секретаря НАТО Столтенберг может заложить основу для вступления Украины в Альянс. Наше государство сейчас защищает Запад от войны на их территории.

"Вступление в НАТО – это базовая ценность для украинцев, которой нас не могут лишить даже сами члены НАТО. Мы четко можем сказать, что мы их защищали. Поэтому пусть Столтенберг лучше даст больше танков, чтобы мы скорее победили Путина", – подчеркнул Давыдюк.

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Кто может возглавить НАТО

Николай Давыдюк обратил внимание, что список кандидатов на пост генерального секретаря НАТО очень большой. В частности, в списке много женщин. К примеру, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Финляндии Санна Марин.

Может быть, не хватает настоящего женского лидерства. Мне кажется, очень подходило бы такое лидерство для Урсулы фон дер Ляен. Не произойдет катастрофы, если на должность придет Борис Джонсон или Бен Уоллес,

– предположил политолог.

По его мнению, для нового генсека будет честью, если именно во время его руководства Украина вступит в НАТО.

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