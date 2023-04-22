Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, Столтенберг сприяє перемозі України не на максимум.

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Столтенберг може зробити більше

Давидюк зазначив, що Столтенберг робить чимало політичних заяв про війну, однак йому потрібно більше акцентуватися на постачанні зброї для України. В нашої держави нема намірів йти на Москву, українці хочуть повернути кордони 1991 року.

Столтенберг робить політичні заяви, але краще б давав зброю. Він повинен бути касиром бази НАТО, звідки Україні мають давати зброю, зокрема F-16. Він може багато зробити для України. За рік він у цю перемогу не вклався максимально,

– вважає він.

Політолог наголосив, що до виборів нового генерального секретаря НАТО Столтенберг може закласти фундамент для вступу України до Альянсу. Наша держава зараз захищає Захід від війни на їхній території.

"Вступ до НАТО – це базова цінність для українців, якої нас не можуть позбавити навіть самі члени НАТО. Ми чітко можемо сказати, що ми їх боронили. Тому хай Столтенберг краще дасть більше танків, щоб ми швидше перемогли Путіна", – підкреслив Давидюк.

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Хто може очолити НАТО

Микола Давидюк звернув увагу, що список кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО дуже великий. Зокрема, у списку є багато жінок. До прикладу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єрка Фінляндії Санна Марін.

Можливо, не вистачає справжнього жіночого лідерства. Мені здається, дуже пасувало б таке лідерство для Урсули фон дер Ляєн. Не станеться катастрофи, якщо на посаду прийде Борис Джонсон чи Бен Воллес,

– припустив політолог.

На його думку, для нового генсека буде честю, якщо саме за час його керівництва Україна вступить до НАТО.

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