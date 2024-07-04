Глава государства заявил, что Украина подобных предложений не получала. Об этом он сказал в интервью для Bloomberg, передает 24 Канал.

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Изменения относительно территорий Украины – преступление

"Немецкая модель" – вариант вступления в НАТО по примеру Западной Германии. О такой возможности вступления Украины в Альянс поговаривали в мае 2023 года.

Согласно этой модели, Украину приняли бы в НАТО немедленно, но без тех территорий, на которых продолжаются боевые действия.

По словам Владимира Зеленского, никто официально не предлагал ни разу Украине модель вступления в НАТО по этому примеру.

Модель такую мне никто не предлагал. Это первое. Вторая история – я являюсь президентом и гарантом Конституции, и если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. И поэтому, если нам предлагают немецкую или еще какую-то модель, нужно понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается,

– сказал президент Украины.

Он также добавил, что даже если подобные модели будут предлагаться другими странами, то нужно понимать мнение народа, потому что именно он "является владельцем Украины".