Глава держави заявив, що Україна подібних пропозицій не отримувала. Про це він сказав в інтерв'ю для Bloomberg, передає 24 Канал.

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Зміни щодо територій України – злочин

"Німецька модель" – варіант вступу до НАТО за прикладом Західної Німеччини. Про таку можливість вступу України до Альянсу подейкували у травні 2023 року.

Згідно із цією моделлю, Україну прийняли б до НАТО негайно, але без тих територій, на яких тривають бойові дії.

За словами Володимира Зеленського, ніхто офіційно не пропонував жодного разу Україні модель вступу до НАТО за цим прикладом.

Модель таку мені ніхто не пропонував. Це перше. Друга історія – я є президентом і гарантом Конституції, і якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій, це зміни Конституції і це злочин. І тому, якщо нам пропонують німецьку чи ще якусь модель, потрібно розуміти, що нам пропонують, хто нам пропонує, для чого це робиться,

– сказав президент України.

Він також додав, що якщо навіть подібні моделі будуть пропонуватися іншими країнами, то потрібно розуміти думку народу, бо саме він "є власником України".