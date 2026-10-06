Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос о членстве Украины в НАТО.

Марко Рубио ответил на вопрос о позиции США относительно возможного вступления Украины в НАТО.

На этот вопрос нет однозначного ответа – "да" или "нет", кроме того, что, как вы знаете, на данный момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Поскольку, очевидно, для этого необходимо достичь консенсуса, а затем – единогласного решения,

– сказал он.

Рубио пояснил, что в настоящее время США сосредоточены на прекращении войны.

"Сейчас, когда речь идет об Украине, мы сосредоточены исключительно на том, чтобы положить конец этому конфликту, если это возможно. И прискорбно, сколько жизней уже потеряно. Мы четко дали понять: если есть роль, которую мы можем сыграть, чтобы положить конец этой войне, – мы хотим сыграть эту конструктивную роль", – подчеркнул Рубио.

В то же время США следят за развитием ситуации и видят, что в настоящее время события развиваются не в направлении завершения войны.

Напомним, 1 октября Путин отклонил предложение о взаимном отказе от ударов по гражданским судам и энергетическим объектам. По его словам, инициатива прекратить атаки на корабли в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ якобы не имеет смысла.

Он также назвал некорректной саму идею увязывать безопасность российского энергетического сектора с прекращением атак на суда.

В то же время российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно становятся целями атак, что сказывается на работе топливного сектора страны. Параллельно ситуация с безопасностью судоходства в Черном море остается сложной из-за войны. На этом фоне Путин также посетовал на санкции против России, которые, по его словам, сказываются на экономике страны.