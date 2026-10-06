Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання щодо членства України в НАТО.

Марко Рубіо відповів на запитання щодо позиції США стосовно можливого вступу України до НАТО.

На це питання немає однозначної відповіді – "так" чи "ні", окрім того, що, як ви знаєте, на цей момент питання про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Оскільки, очевидно, для цього необхідно досягти консенсусу, а потім – одностайного рішення,

– сказав він.

Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на припиненні війни.

"Зараз, коли йдеться про Україну, ми зосереджені виключно на тому, щоб покласти край цьому конфлікту, якщо це можливо. І прикро, скільки життів уже втрачено. Ми чітко дали зрозуміти: якщо є роль, яку ми можемо відіграти, щоб покласти край цій війні, – ми хочемо відіграти цю конструктивну роль", – наголосив Рубіо.

Водночас США стежать за розвитком ситуації та бачать, що нині події розвиваються не в напрямку завершення війни.

Нагадаємо, 1 жовтня Путін відкинув пропозицію щодо взаємної відмови від ударів по цивільних суднах та енергетичних об'єктах. За його словами, ініціатива припинити атаки на кораблі в обмін на зупинення ударів по російських НПЗ нібито не має сенсу.

Він також назвав некоректною саму ідею пов'язувати безпеку російського енергетичного сектору із припиненням атак на судна.

Водночас російські нафтопереробні заводи регулярно стають цілями атак, що впливає на роботу паливного сектору країни. Паралельно безпекова ситуація для судноплавства в Чорному морі залишається складною через війну. На тлі цього Путін також поскаржився на санкції проти Росії, які, за його словами, впливають на економіку країни.